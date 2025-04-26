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Теренс Кроуфорд ответил, кто, по его мнению, является величайшим боксёром в истории

Теренс Кроуфорд ответил, кто, по его мнению, является величайшим боксёром в истории
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Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях американец Теренс Кроуфорд ответил, кто, по его мнению, является величайшим боксёром в истории.

«Флойд Мейвезер — величайший, он жёсткий. Этот парень побил бы всех», — приводит слова Кроуфорда портал SecondsOut.

Напомним, Флойду 48 лет. Американский атлет выступал в качестве профессионала с 1996 по 2017 год. За это время он одержал 50 побед, из которых 27 — досрочные, и не потерпел ни одного поражения. Является одним из трёх боксёров в истории, которым удавалось стать чемпионами мира в пяти весовых категориях. Также Флойд имеет в числе прочих своих заслуг бронзовую медаль Олимпиады-1996 в весе до 57 кг.

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