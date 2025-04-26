Адесанья заявил о желании потренироваться с Джоном Джонсом. Костлявый отреагировал

Бывший обладатель титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) нигериец Исраэль Адесанья заявил о желании потренироваться с чемпионом UFC в тяжёлой весовой категории (до 120 кг) американцем Джоном Джонсом.

«Определённо, я хотел бы потренироваться с Джонсом. Знаю, что могу многому у него научиться. Джон высокий парень, я наблюдал за его боями с турнира UFC 92. Могу почерпнуть кое-что из того, как, к примеру, он передвигается. Так что это в скором времени произойдёт», — сказал Адесанья в интервью на YouTube-канале Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

Джонс, в свою очередь, в комментариях под видео отреагировал на идею Адесаньи.

«Чувак, это было бы потрясающе», — написал Джонс.