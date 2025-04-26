Сауль Альварес назвал бой, который Теренс Кроуфорд должен был проиграть

Обладатель титулов WBC, WBA и WBO во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес назвал бой, который бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях, непобеждённый американец Теренс Кроуфорд должен был проиграть.

«Как по мне, он проиграл в бою с Мадримовым. Кроуфорд проиграл этот поединок, или же была ничья. Всё могло закончиться по-другому. Но он знает, почему существуют весовые категории», — приводит слова Альвареса портал talkSPORT.

Бой между Кроуфордом и Мадримовым состоялся 3 августа 2024 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Теренса единогласным решением судей.