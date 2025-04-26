Тактаров: Макгрегора отдали на растерзание Хабибу, когда он попросил долю от UFC

Бывший чемпион UFC в абсолютном весе россиянин Олег Тактаров объяснил, почему руководство UFC организовало на турнире UFC 229 в октябре 2018 года поединок между на тот моментом чемпионом в лёгком весе соотечественником Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. Бой завершился победой Орла болевым приёмом в четвёртом раунде.

«В UFC берегли Конора. Потом его решили всё-таки отдать на растерзание Хабибу, потому что просто он попросил тогда долю от UFC. Решил, что является последним из могикан, что круче и выше него могут быть только звёзды. Вот в UFC его фактически и подложили под Хабиба. На этом его биография начала заканчиваться», — сказал Тактаров в видео, которое он опубликовал на своей странице в социальных сетях.