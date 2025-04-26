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«Устроим очередную битву». Порье — о поединке с Холлоуэем

«Устроим очередную битву». Порье — о поединке с Холлоуэем
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Дастин Порье поделился ожиданиями от предстоящего поединка с обладателем титула BMF соотечественником Максом Холлоуэем, который состоится 19 июля на турнире UFC 318 в Новом Орлеане (штат Луизиана, США).

«Я никогда не думал, что смогу вновь сразиться с таким великим бойцом, как Холлоуэй. Макс настоящая легенда ММА, бывший чемпион UFC и действующий обладатель титула BMF. Мы устроим очередную битву. Конечно, это так.

Не так много людей обсуждалось в качестве возможных претендентов на титул BMF. Чтобы просто попасть в этот список, нужно быть любимцем фанатов и каждый раз демонстрировать свой профессионализм в октагоне. Ты должен соответствовать критериям бойцов, которые никогда не сдаются. Макс именно такой, и я тоже.

Если я стану последним обладателем титула BMF, то уйду в закат с этим поясом, и это будет навсегда вписано в историю. Не думаю, что руководство UFC когда-либо вновь введёт этот пояс. Может быть, если только не произойдёт что-то невероятное», — приводит слова Порье портал Sportskeeda.

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