Деметриус Джонсон объяснил, почему на самом деле завершил карьеру в ММА

38-летний бывший обладатель чемпионского пояса UFC и One Championship в наилегчайшем весе американец Деметриус Джонсон объяснил, почему на самом деле принял решение завершить карьеру в ММА.

«В боях я больше всего невзлюбил политику, а также не испытывал энтузиазма по поводу прохождения тренировочных лагерей и участия в пресс-конференциях. Мне было безразлично всё это. Я больше не стремился быть лучшим в мире, мне было всё равно.

В какой-то момент я подумал: «Неужели это всё?» Осознал, что моя жизнь может закончиться именно так и это будет итогом всего, что пережил. И тогда я решил: «С меня хватит».

Мне стало интересно, смогу ли я зарабатывать деньги, используя свой интеллект и создавая что-то, что людям действительно понравится смотреть. Получится ли у меня заниматься этим до тех пор, пока мне не исполнится 85 лет», — приводит слова Джонсона портал Low Kick MMA.