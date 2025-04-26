Брюс Баффер: Логан Пол мог бы выступать в UFC

Легендарный октагон-анонсер UFC Брюс Баффер считает, что 29-летний блогер, спортсмен и звезда популярного реслинг-промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) Логан Пол полностью готов к выступлению в UFC.

«У Логана, если не ошибаюсь, есть опыт выступлений в схватках по борьбе на уровне колледжей. Он настоящий спортсмен — боксирует, оттачивает борьбу. Если говорить о его потенциале в ММА, то, на мой взгляд, Логан мог бы выступать и в UFC.

Я не тренер. Но, Логан, советую тебе работать с лучшими парнями из ММА. Любой поединок по ММА с его участием привлечёт внимание многих фанатов. Я уверен, что матчмейкеры выберут очень интересного соперника для Логана, если он когда-нибудь решит попробовать свои силы в ММА», — приводит слова Пола портал Sportskeeda.