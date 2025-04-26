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Видео: блогер Драма провела спарринг со звездой и экс-чемпионкой WWE Рией Рипли

Видео: блогер Драма провела спарринг со звездой и экс-чемпионкой WWE Рией Рипли
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36-летняя американская журналистка и видеоблогер Нина Мари Даниэле, известная как Нина Драма, провела спарринг с 28-летней звездой реслинга и экс-чемпионкой промоушена World Wreslting Entertainment (WWE) Рией Рипли.

Встреча Драмы и Рипли прошла в преддверии крупнейшего шоу в мире реслинга WrestleMania 41, на котором Рия сражалась за женское чемпионство бренда Raw. В ходе встречи Рипли показала Нине особенности своего выхода на ринг и несколько раз провела свой фирменный приём Riptide, показав свой фирменный выход на удержание, о чём девушки отшутились.

25 апреля стало известно, что поединок Рипли против Ийо Скай (чемпионка Raw) и против Бьянки Белэйр стал первым в истории WWE, получившим оценку в пять звёзд.

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