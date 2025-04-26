Эдди Хирн: Джервонта Дэвис будет драться с Джейком Полом в ноябре

Известный британский промоутер Эдди Хирн раскрыл, что в ноябре состоится поединок между чемпионом мира по версии WBA в лёгком весе Джервонтой Дэвисом и 28-летним известным блогером и боксёром Джейком Полом.

«Не знаю, будет ли Джервонта Дэвис снова драться с Ламонтом Роучем. Однако у меня есть информация, что в ноябре Танк будет драться с Джейком Полом, а после этого, возможно, Дэвис встретится с Шакуром [Стивенсоном]», — приводит слова Хирна аккаунт Source of Boxing в X (ранее Twitter).