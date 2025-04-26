«Сидел с кокаином в желудке». Экс-боец UFC — о том, как занимался контрабандой наркотиков

Бывший чемпион Legacy Fighting Alliance (LFA) в среднем весе (до 84 кг), а также экс-боец UFC американец Ян Хейниш раскрыл, как занимался контрабандой наркотиков в США.

«Примерно через четыре поездки [как я начал провозить наркотики из Колумбии в США] в аэропорту меня останавливает полицейский, показывает значок и говорит: «Представьтесь». Я ему отвечаю: «Не понимаю вас, сэр». А он говорит: «Я сотрудник секретной полиции, пройдёмте со мной». Меня отводят в помещение, и я сажусь рядом с какой-то горячей цыпочкой и спрашиваю её: «Эй, что мы здесь делаем?» Она сообщила мне, что сейчас нас будут проверять через рентген. А я в этот момент сидел с килограммом кокаина в желудке и думаю: «Чувак, тебе светит долгий срок в тюрьме… в Колумбии».

Колумбийские наркоторговцы заворачивали кокаин в блестящую бумагу. Они мне говорили тогда: «На рентгене бумагу не будет видно». Но вот я сижу на проверке в аэропорту и думаю, что это совсем не так. В глубине души надеялся, что они мне не солгали. Но разум подсказывал: «Эти парни говорили так, чтобы ты не волновался». Итак, я прошёл этот рентген… Никогда в жизни так не нервничал. После того как меня просканировали, я подошёл к сотрудникам и пожелал хорошего дня. В тот момент получил такой мощный выброс адреналина в кровь, который нигде бы больше не получил — даже в бою.

Когда вышел оттуда, то подумал: «Вау, я не могу поверить, что только что избежал этого». Потом сел в самолёт, а рядом сидела та девушка, с которой был вместе на проверке. И она сказала, что она тоже спокойно прошла проверку. Хотя для нас это был плохой исход, поскольку поверили в себя, стали самоуверенными», — приводит слова Хейниша портал MMA Mania.