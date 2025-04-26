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Порье: как истинный болван планирую зарубиться с Холлоуэем в центре октагона

Порье: как истинный болван планирую зарубиться с Холлоуэем в центре октагона
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Дастин Порье рассказал, что он планирует сделать в предстоящем поединке с обладателем титула BMF соотечественником Максом Холлоуэем, который состоится 19 июля на турнире UFC 318 в Новом Орлеане (штат Луизиана, США).

«Конечно, было бы здорово провести прощальный бой и уйти на пенсию после него без травм и швов, отправиться домой к дочкам здоровым. Но как истинный болван я планирую зарубиться с Холлоуэем в центре октагона, мы прольём кровь и устроим шоу напоследок», — приводит слова Порье аккаунт Red Corner MMA в X (ранее Twitter).

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