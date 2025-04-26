Сен-Пьер ответил, кого он видит фаворитом в бою Джонс — Аспиналл

Член Зала славы UFC, а также бывший двойной чемпион UFC в полусреднем (до 77 кг) и среднем (до 84 кг) весе канадец Жорж Сен-Пьер ответил, кого он видит фаворитом в потенциальном бою за звание абсолютного чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) между американцем Джоном Джонсом и англичанином Томом Аспиналлом.

«Если бы мне нужно было выбрать любого из бойцов в расцвете сил, чтобы отправить биться врукопашную в древний Колизей, то я бы назвал Джона Джонса. Глупо думать иначе. Однако время не щадит никого. А вот Аспиналл сейчас просто в отличной форме.

Как болельщик я хочу увидеть этот бой. Том очень голоден, и Джону предстоит выяснить, хочет ли он по-прежнему заниматься боями. И сможет ли UFC предоставить ему солидную денежную компенсацию, поскольку Джон этого заслуживает», — приводит слова Сен-Пьера аккаунт Red Corner MMA в X (ранее Twitter).