Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Это дерьмо реально». Адесанья верит, что Перейра использует магию в боях

«Это дерьмо реально». Адесанья верит, что Перейра использует магию в боях
Комментарии

Бывший обладатель титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) нигериец Исраэль Адесанья верит, что экс-чемпион UFC среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра использует магию в боях, чтобы побеждать.

«Это дерьмо реально. Его соплеменники молятся за него, у них есть собственные ритуалы. Честно говоря, у Алекса есть магия. Но он также силён духом, поскольку точно знает, как использовать свою энергию, вы это чувствуете. Не знаю, как точнее описать это. Вы поймёте меня, если подерётесь с ним», — приводит слова Адесаньи портал The Sports Rush.

Ранее Адесанья заявил о желании потренироваться с Джоном Джонсом.

Материалы по теме
Адесанья заявил о желании потренироваться с Джоном Джонсом. Костлявый отреагировал
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android