«Это дерьмо реально». Адесанья верит, что Перейра использует магию в боях

Бывший обладатель титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) нигериец Исраэль Адесанья верит, что экс-чемпион UFC среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра использует магию в боях, чтобы побеждать.

«Это дерьмо реально. Его соплеменники молятся за него, у них есть собственные ритуалы. Честно говоря, у Алекса есть магия. Но он также силён духом, поскольку точно знает, как использовать свою энергию, вы это чувствуете. Не знаю, как точнее описать это. Вы поймёте меня, если подерётесь с ним», — приводит слова Адесаньи портал The Sports Rush.

Ранее Адесанья заявил о желании потренироваться с Джоном Джонсом.