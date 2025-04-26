Адесанья: за дебют в UFC я заработал шестизначную сумму

Бывший обладатель титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) нигериец Исраэль Адесанья рассказал, что уже в дебютном поединке в UFC с австралийцем Робом Уилкинсоном он заработал шестизначную сумму.

«Если говорить о моём дебюте в UFC, то мне не заплатили стандартный гонорар «$ 10 тыс. + $ 10 тыс.» Я заработал шестизначную сумму, а потом получил бонус в $ 50 тыс. Мне удалось украсть шоу. Вспомните, кто дрался в главном событии? Это был поединок между Рокхолдом и Ромеро. Я чувствовал, что забрал всю славу себе, люди говорили обо мне, и я ощущал себя на вершине мира», — приводит слова Адесаньи портал Bloody Elbow.