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Крис Юбэнк-младший и Конор Бенн прошли дополнительное взвешивание в день боя

Крис Юбэнк-младший и Конор Бенн прошли дополнительное взвешивание в день боя
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Сегодня, 26 апреля, в Лондоне состоялась процедура дополнительного взвешивания участников главного события сегодняшнего вечера бокса, где за титул чемпиона мира по версии IBO в средней весовой категории сразятся популярный британский средневес Крис Юбэнк-младший и его соотечественник Конор Бенн.

В отличие от официального взвешивания, теперь всё прошло без каких-либо скандалов и интриг. Оба спортсмена успешно уложились в лимит допустимого веса. Согласно контракту, он не должен был превышать 77,1 кг.

Юбэнк-младший показал на весах отметку в 76,8 кг, в то время как его соперник потянул лишь на 74,8 кг.

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