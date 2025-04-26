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Хоакин Бакли сделал прогноз на предстоящий бой с Камару Усманом

Хоакин Бакли сделал прогноз на предстоящий бой с Камару Усманом
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Один из ведущих полусредневесов UFC Хоакин Бакли дал свой комментарий по поводу предстоящего поединка против экс-чемпиона организации в этом весе Камару Усмана.

«Большие новости – 14 июня я дерусь с Камару Усманом, и знаете что? Когда я нокаутирую этого парня, не будет никаких споров о том, что я следующий в очереди на титульный бой. Я хочу поблагодарить UFC за предоставленную возможность, а также соперника, который не обязан был подписывать контракт на бой, но он это сделал», — сказал Бакли на видео, опубликованном в социальных сетях.

Напомним, бой между Бакли и Усманом состоится на турнире UFC on ESPN 69, который пройдёт 14 июня в Атланте (США).

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