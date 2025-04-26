Поли Малиньяджи высказался о предстоящем поединке Криса Юбэнка-младшего с Конором Бенном

Бывший чемпион мира в полусреднем весе, а ныне аналитик Поли Малиньяджи сделал свой прогноз на предстоящий бой популярного британского средневеса Криса Юбэнка-младшего с Конором Бенном, которые сразятся за титул IBO в главном событии боксёрского вечера 26 апреля в Лондоне.

«Нет сомнений, что оба бойца остаются в тени своих отцов. Ни один из них не был законным чемпионом мира – и я не уверен, что кто-либо из них когда-либо им станет. Но масштаб того, что сделали их отцы в Великобритании в 1990-х годах, и соперничество, которое у них было, показывают масштабы ожидаемого события в субботу на лондонском стадионе «Тоттенхэм Хотспур».

Я думаю, что фаворит этого боя Юбэнк, который явно превосходит Бенна в габаритах. Но как на нём скажется весогонка, увидим в бою. Если бы мне пришлось делать ставку, я бы её сделал на Криса», — приводит слова Малиньяджи BoxingScene.