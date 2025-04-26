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Матеуш Гамрот: Махачев легко победит Топурию

Матеуш Гамрот: Махачев легко победит Топурию
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Один из рейтинговых легковесов UFC Матеуш Гамрот высказался по поводу возможного поединка действующего чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева против экс-чемпиона UFC в полулёгком весе Илии Топурии.

«Махачев против Топурии – это очень интересный матч. Типа боксёр против разностороннего бойца, но Ислам большой и сильный, и он очень хорош в борьбе. Чтобы драться с таким парнем, как Махачев, нужно быть намного больше Илии. Топурия выступает обычно в полулёгком весе. Поединок может получиться интересным, но я думаю, что Ислам побьёт его, повалит и финиширует в партере», — приводит слова Гамрота MMA Fighting.

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