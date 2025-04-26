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Камару Усман: надеюсь, мы устроим невероятный бой с Бакли

Камару Усман: надеюсь, мы устроим невероятный бой с Бакли
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Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман высказался по поводу предстоящего поединка против Хоакина Бакли. Бой между Усманом и Бакли состоится 14 июня в Атланте (США).

«Я уже откровенно устал от всех этих разговоров, поэтому решил взять паузу и отдохнуть. Сейчас я возвращаюсь голодным до боёв. И сейчас меня ожидает очень хороший поединок. Бакли очень агрессивен, силён, атлетичен, и мне это нравится. Время от времени дух воина тоже нужно тренировать – вот такой у меня настрой.

Я один из тех парней, что вложили очень много времени и усилий и хотят просто почувствовать бой. Почувствовать, что я дерусь. Было несколько случаев, когда я вообще не получал урона, выходил из клетки, полный адреналина, чувствуя, что мне нужно сжечь ещё немного энергии. Надеюсь, Бакли выполнит домашнюю работу, всё сложится и мы устроим невероятный бой», — сказал Усман в видео на YouTube-канале Генри Сехудо.

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