Никита Зонь нокаутировал Эрика Катомпу в стартовом раунде

Сегодня, 26 апреля, в Екатеринбурге состоялся очередной вечер профессионального бокса «Путь RCC 5», где главным событием шоу стал рейтинговый бой во втором среднем весе между россиянином Никитой Зонем и конголезским боксёром Эриком Катомпой.

С самого начала поединка Зонь пошёл в атаку и оказывал постоянный прессинг на своего соперника, а в концовке стартового раунда отправил его в тяжёлый нокдаун. Африканец успел встать до счёта «10», но не убедил рефери в том, что способен продолжить бой.

Послужной список Зоня теперь состоит из 10 побед (восемь из них досрочно) при всего одном ничейном результате.