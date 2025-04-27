Иан Гарри — Карлос Пратес: ориентировочное время начало боя на UFC on ESPN 66 — 7:00 мск

В ночь с 26 на 27 апреля в Канзас-Сити (США) на арене «Ти-Мобайл Центр» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 66. В главном событии этого шоу состоится бой в рамках полусредней весовой категории между бразильским средневесом Карлосом Пратесом и ирландским бойцом этого дивизиона Ианом Гарри.

Ориентировочное время начала поединка — 7:00 мск. Событие будет транслироваться на телеканале «Матч ТВ», а также на телеканале «Матч! Боец», посмотреть онлайн прямую трансляцию боя можно на странице прямого эфира канала.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC on ESPN 66 и событий вокруг него.