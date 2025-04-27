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Икрам Алискеров — Андре Муниз: ориентировочное время начала боя на UFC on ESPN 66 — 5:30

Икрам Алискеров — Андре Муниз: ориентировочное время начала боя на UFC on ESPN 66 — 5:30
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В ночь с 26 на 27 апреля в Канзас-Сити (США) на арене «Ти-Мобайл Центр» пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 66, в основном карде которого российский средневес Икрам Алискеров проведёт бой против бразильского бойца Андре Муниза.

UFC 2025. UFC on ESPN 66, Канзас-Сити, США
Икрам Алискеров — Андре Мунис
27 апреля 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Не началось

Алискеров выйдет на этот поединок после досрочного поражения удушающим приёмом в первом раунде от экс-чемпиона Роберта Уиттакера, против которого выходил на кратчайшем уведомлении.

Ориентировочное время начала поединка — 5:30 мск. Событие будет транслироваться на телеканале «Матч ТВ», а также на телеканале «Матч! Боец», посмотреть онлайн прямую трансляцию боя можно на странице прямого эфира канала.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC on ESPN 66 и событий вокруг него.

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