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Алексей Егоров и Ленар Перес прошли взвешивание

Алексей Егоров и Ленар Перес прошли взвешивание
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Сегодня, 26 апреля в Боснии и Герцеговине состоялась официальная процедура взвешивания участников завтрашнего вечера бокса «IBA.Pro 4», где главным событием шоу станет бой за титул WBA International в первом тяжёлом весе между россиянином Алексеем Егоровым и русско-кубинским боксёром Ленаром Пересом.

Оба бойца без проблем прошли взвешивание, показав следующие результаты:

Алексей Егоров — 90,3 кг;
Ленар Перес — 89,7 кг.

Егоров свой предыдущий поединок проводил в июне 2024 года, где он потерпел поражение нокаутом в одиннадцатом раунде от американца Брэндона Глэнтона. Что касается Переса, то его последний бой состоялся в январе 2025 года в Краснодаре, где он победил африканца Муньисаху Муритадора.

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