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Себастьян Фундора и Ксандер Зайас не смогли договориться о бое

Себастьян Фундора и Ксандер Зайас не смогли договориться о бое
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Чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом среднем весе Себастьян Фундора и один из топовых проспектов этой весовой категории Ксандер Зайас не смогли договориться о бое, и теперь будут проведены промоутерские торги на право организации этого противостояния. Промоутерские торги назначены на первые числа мая 2025 года.

«Поскольку стороны не могут договориться, WBO назначит процедуру промоутерских торгов. Минимальная ставка $ 200 тыс., при этом 75% полагаются чемпиону, а 25% — претенденту. Процедура будет проводиться на следующей неделе с трансляцией в прямом эфире», — приводит слова президента WBO Густаво Оливьери BoxingScene.

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