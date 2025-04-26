Аарон Маккенна победил Лиама Смита

В Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» экс-чемпион мира в первом среднем весе, 36-летний британец Лиам Смит провёл бой против перспективного 25-летнего ирландского средневеса Аарона Маккенны.

Первая половина боя была относительно конкурентной, и явного фаворита в этом противостоянии не наблюдалось, кроме того, с Маккенны был снят один балл за неоднократные удары по затылку, что дало небольшое преимущество Смиту. Аарон тут же принялся реваншировать упущенное и обрушился на Смита многосерийными атаками.

Вторая половина боя шла полностью под диктовку Маккенны, который забирал раунд за раундом, а в заключительном отрезке боя ударом по печени отправил Смита в нокдаун, не оставив сомнений судьям в выборе победителя. Смит, несмотря на нокдаун, всё же смог продержаться до финального гонга, но этого было недостаточно.

Судейский вердикт — 119:108, 118:108 и 117:109 в пользу Маккенны.