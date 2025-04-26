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Роландо Ромеро: мне пофиг, я уверен в победе над Райаном Гарсией

Роландо Ромеро: мне пофиг, я уверен в победе над Райаном Гарсией
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Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Роландо Ромеро дал комментарий по поводу грядущего поединка против популярного американского боксёра Райана Гарсии, с которым сразится 2 мая в Нью-Йорке.

«Лучшее во всём этом: я знаю, что против меня выйдет лучший Райан Гарсия. Так что не будет никаких грёбаных оправданий или чего-то в этом роде. Я не беспокоюсь о том, чтобы сделать бой ярким. Я сам по себе яркий, так что это будет очень весело. Он чертовски быстрый, опытный, с мощной плюхой. Но знаете что? Мне пофиг, потому что я самый уверенный в себе боец на планете», — приводит слова Ромеро The Ring.

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