Роландо Ромеро: мне пофиг, я уверен в победе над Райаном Гарсией

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Роландо Ромеро дал комментарий по поводу грядущего поединка против популярного американского боксёра Райана Гарсии, с которым сразится 2 мая в Нью-Йорке.

«Лучшее во всём этом: я знаю, что против меня выйдет лучший Райан Гарсия. Так что не будет никаких грёбаных оправданий или чего-то в этом роде. Я не беспокоюсь о том, чтобы сделать бой ярким. Я сам по себе яркий, так что это будет очень весело. Он чертовски быстрый, опытный, с мощной плюхой. Но знаете что? Мне пофиг, потому что я самый уверенный в себе боец на планете», — приводит слова Ромеро The Ring.