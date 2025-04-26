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Энтони Ярд выиграл трилогию с Линдоном Артуром

Энтони Ярд выиграл трилогию с Линдоном Артуром
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26 апреля в Лондоне на арене «Тоттенхэм Хотспур» состоялся большой вечер профессионального бокса, где в соглавном событии шоу в третий раз между собой сразились два британских экс-претендента на титул чемпиона мира Энтони Ярд и Линдон Артур.

Ярд предпочтительно работал первым номером на протяжении всех отведённых 12 раундов, в то время как Артур постоянно зажимался в углах и действовал на контратаках. Более эффективную работу Ярда оценили все трое судей — 115:113 и 116:112 (дважды) в пользу Ярда.

Напомним, до этого поединка счёт личных встреч между бойцами был 1:1. Сначала, в декабре 2020 года, Артур победил Ярда раздельным решением судей, а затем, в декабре 2021 года, Ярд нокаутировал Артура в четвёртом раунде.

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