Мариуш Пудзяновский потерпел сокрушительное поражение на KSW 105

Сегодня, 26 апреля в Гливице (Польша) состоялся турнир по смешанным единоборствам KSW 105, где местная 48-летняя звезда, титулованный стронгмен Мариуш Пудзяновский сразился в бою по правилам ММА с 37-летним британским силачём Эдди Холлом, который проводил свой дебют в смешанных единоборствах.

Бой завершился уже на первой минуте. Холл потряс Пудзянвского сильнейшим боковым в голову и затем пошел на добивание. Мариуш пытался взять в клинч своего соперника, но ему этого не удалось сделать, Холл тут же его скинул с себя и продолжил забивать его на настиле.

По слухам, победитель этого поединка должен будет теперь встретиться с известным экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну.