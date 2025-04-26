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Мариуш Пудзяновский потерпел сокрушительное поражение на KSW 105

Мариуш Пудзяновский потерпел сокрушительное поражение на KSW 105
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Сегодня, 26 апреля в Гливице (Польша) состоялся турнир по смешанным единоборствам KSW 105, где местная 48-летняя звезда, титулованный стронгмен Мариуш Пудзяновский сразился в бою по правилам ММА с 37-летним британским силачём Эдди Холлом, который проводил свой дебют в смешанных единоборствах.

Бой завершился уже на первой минуте. Холл потряс Пудзянвского сильнейшим боковым в голову и затем пошел на добивание. Мариуш пытался взять в клинч своего соперника, но ему этого не удалось сделать, Холл тут же его скинул с себя и продолжил забивать его на настиле.

По слухам, победитель этого поединка должен будет теперь встретиться с известным экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну.

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