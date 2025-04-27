Крис Юбэнк-младший победил Конора Бенна единогласным решением судей

В ночь с 26 на 27 апреля в Лондоне на арене знаменитого «Тоттенхэм Хотспур» состоялся большой вечер профессионального бокса, где главным событием шоу стал бой за титул чемпиона мира по версии IBO в среднем весе между популярным британцем Крисом Юбэнком-младшим и его соотечественником Конором Бенном.

Поединок проходил в очень высоком темпе. Оба боксёра демонстрировали невероятный жестокий размен в центре ринга на протяжении практически всей дистанции 12-раундовое противостояния. Инициатива переходила из рук в руки, и в итоге победителя по итогам всех раундов определяли трое боковых судей.

Вердикт был следующим — 116:112 (трижды) в пользу Юбэнка.