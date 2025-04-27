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Икрам Алискеров победил Андре Муниса техническим нокаутом в первом раунде на турнире UFC

Икрам Алискеров победил Андре Муниса техническим нокаутом в первом раунде на турнире UFC
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В ночь с 26 на 27 апреля в Канзас-Сити (США) на арене «Ти-Мобайл Центр» проходит турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 66, в основном карде турнира российский средневес Икрам Алискеров встретился с бразильским бойцом Андре Мунисой.

UFC 2025. UFC on ESPN 66, Канзас-Сити, США
Икрам Алискеров (W) — Андре Мунис
27 апреля 2025, воскресенье. 04:10 МСК
Икрам Алискеров
Окончено
TKO
Андре Мунис

Алискеров одержал победу техническим нокаутом в конце первого раунда.

Алискеров одержал 16-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету два поражения.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира UFC on ESPN 66 и событий вокруг него.

Главным событием шоу станет бой в полусреднем весе между Карлосом Пратесом и Ианом Гарри. Также на турнире свой бой проведёт Абусупьян Магомедов, соперником которого станет бразилец Мишель Перейра.

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