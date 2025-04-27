Икрам Алискеров победил Андре Муниса техническим нокаутом в первом раунде на турнире UFC

В ночь с 26 на 27 апреля в Канзас-Сити (США) на арене «Ти-Мобайл Центр» проходит турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 66, в основном карде турнира российский средневес Икрам Алискеров встретился с бразильским бойцом Андре Мунисой.

Алискеров одержал победу техническим нокаутом в конце первого раунда.

Алискеров одержал 16-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету два поражения.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира UFC on ESPN 66 и событий вокруг него.

Главным событием шоу станет бой в полусреднем весе между Карлосом Пратесом и Ианом Гарри. Также на турнире свой бой проведёт Абусупьян Магомедов, соперником которого станет бразилец Мишель Перейра.