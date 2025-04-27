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Икрам Алискеров прокомментировал победу в поединке с Андре Мунисом на UFC on ESPN 66

Икрам Алискеров прокомментировал победу в поединке с Андре Мунисом на UFC on ESPN 66
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Российский средневес Икрам Алискеров высказался о победе в поединке с бразильским бойцом Андре Мунисом на турнире по смешанным единоборствам UFC on ESPN 66, который проходит в эти минуты в Канзас-Сити (США).

UFC 2025. UFC on ESPN 66, Канзас-Сити, США
Икрам Алискеров (W) — Андре Мунис
27 апреля 2025, воскресенье. 04:10 МСК
Икрам Алискеров
Окончено
TKO
Андре Мунис

«Спасибо всем вам, ребята, за вашу поддержку. Я не бился почти десять месяцев, у меня не было боёв. Один раз в UFC мне дали большой шанс, я хочу сказать им спасибо и добавлю, дайте мне ещё один шанс, пожалуйста. Кого-нибудь из топ-10. Я покажу, что умею. Неважно когда, лето, зима, дайте мне жёсткого парня» — сказал Алискеров после боя.

Напомним, Алискеров одержал победу техническим нокаутом в конце первого раунда.

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