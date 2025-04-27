Абусупьян Магомедов победил Мишеля Перейру единогласным решением судей

Сегодня, утром 27 апреля, в Канзас-Сити (США) на арене «Ти-Мобайл Центр» проходит турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 66, в основном карде турнира российский средневес Абусупьян Магомедов провёл бой против бразильца Мишеля Перейры.

Поединок продлился все три раунда и завершился победой россиянина единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Это третья подряд победа Абусупьяна.

В общей сложности на счету Магомедова в смешанных единоборствах стало 28 побед, шесть поражений и одна ничья. Напомним, Магомедов свой последний бой проводил в октябре 2024 года, где победил удушающим приёмом в третьем раунде другого бразильского бойца Брунно Феррейру.

Что касается Перейры (31-13-2NC), то это его второе поражение подряд после серии в восемь побед. Предыдущий поединок Мишель провёл также в октябре 2024 года и проиграл там техническим нокаутом в пятом раунде Энтони Эрнандесу.

Первый чемпион UFC из России: