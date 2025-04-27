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Абусупьян Магомедов выиграл бой у Мишеля Перейры единогласным решением судей, 27 апреля 2025, UFC on ESPN 66

Абусупьян Магомедов победил Мишеля Перейру единогласным решением судей
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Сегодня, утром 27 апреля, в Канзас-Сити (США) на арене «Ти-Мобайл Центр» проходит турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 66, в основном карде турнира российский средневес Абусупьян Магомедов провёл бой против бразильца Мишеля Перейры.

UFC 2025. UFC on ESPN 66, Канзас-Сити, США
Мишел Перейра — Абусупьян Магомедов (W)
27 апреля 2025, воскресенье. 05:05 МСК
Мишель Перейра
Окончено
UD
Абусупьян Магомедов

Поединок продлился все три раунда и завершился победой россиянина единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Это третья подряд победа Абусупьяна.

В общей сложности на счету Магомедова в смешанных единоборствах стало 28 побед, шесть поражений и одна ничья. Напомним, Магомедов свой последний бой проводил в октябре 2024 года, где победил удушающим приёмом в третьем раунде другого бразильского бойца Брунно Феррейру.

Что касается Перейры (31-13-2NC), то это его второе поражение подряд после серии в восемь побед. Предыдущий поединок Мишель провёл также в октябре 2024 года и проиграл там техническим нокаутом в пятом раунде Энтони Эрнандесу.

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