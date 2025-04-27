36-летний Энтони Смит проиграл нокаутом Миньян Чжану и объявил о завершении карьеры

Сегодня, утром 27 апреля, в Канзас-Сити (США) на арене «Ти-Мобайл Центр» проходит турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 66, в основном карде турнира в соглавном поединке экс-претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе Энтони Смит провёл бой против китайца Миньяна Чжана.

Поединок завершился победой Чжана техническим нокаутом в первом раунде. У американца было большое рассечение на голове. После завершения поединка во время интервью Энтони объявил о завершении профессиональной карьеры.

В свои 36 лет Смит имеет за плечами 60 проведённых поединков (38 побед при 22 поражении). Что касается Чжана, то он пришёл в UFC три года назад и за это время одержал четыре победы в четырёх поединках.

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