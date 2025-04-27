Иан Гарри победил Карлоса Пратеса единогласным решением судей на турнире UFC on ESPN 66

Сегодня, утром 27 апреля, в Канзас-Сити (США) на арене «Ти-Мобайл Центр» завершился турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 66. В главном событии этого шоу прошёл бой в рамках полусредней весовой категории между бразильским средневесом Карлосом Пратесом и ирландским бойцом этого дивизиона Ианом Гарри.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой ирландца единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46).

Иану Гарри (16-1-0) 27 лет. Ирландец дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в организации девять побед и ни одного поражения. Карлосу Пратесу (21-7-0) 31 год. Бразилец дебютировал в UFC в 2024 году. Всего на его счету в организации четыре победы и одно поражение.

Напомним, Пратес свой предыдущий поединок проводил в ноябре 2024 года, где он одержал победу нокаутом в первом раунде над Нилом Магни. Бразилец после поражения завершил серию из 11 побед (четыре из них – в UFC). Гарри проводил этот бой после поражения от Шавката Рахмонова в декабре 2024 года.

«Чемпионат» проводил онлайн-трансляцию турнира UFC on ESPN 66 и событий вокруг него.

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