Опубликованы судейские записки главного боя UFC on ESPN 66 Иан Гарри — Карлос Пратес

Опубликованы судейские записки и статистика главного боя турнира по смешанным единоборствам UFC on ESPN 66, где в рамках полусредней весовой категории бразильский средневес Карлос Пратес уступил ирландскому бойцу этого дивизиона Иану Гарри.

Отметим, что бой продлился все пять раундов и завершился единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46). Два из трёх судей отдали Гарри три из пяти раундов, тогда как один рефери поставил максимальный балл ирландцу в четырёх из пяти раундов.

Статистика боя:

Карлос Пратес. Удары: 56/135, акцентированные удары: 55/134, тейкдауны: 0, контроль в партере 1:07;

Иан Гарри. Удары: 126/267, акцентированные удары: 112/251, тейкдауны: 4/19, контроль в партере: 1:50.

Фото: UFC

Иан Гарри (16-1-0) — 27-летний ирландец, который начал свою карьеру в UFC в 2021 году. На его счету в организации девять побед без единого поражения. Карлос Пратес (21-7-0), 31-летний бразилец, дебютировал в UFC в 2024 году и на данный момент имеет четыре победы и одно поражение.

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