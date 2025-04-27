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Алексей Дронов нокаутировал Алекса Терана

Алексей Дронов нокаутировал Алекса Терана
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В ночь с 26 на 27 апреля в Майами (США) в рамках большого вечера профессионального бокса свой шестой бой на профессиональном ринге провёл перспективный 23-летний российский тяжеловес Алексей Дронов (6-0, 4 КО), который записал на свой счёт уже шестую победу на профи-ринге (четвёртую досрочную).

В шестираундовом рейтинговом поединке россиянину противостоял многоопытный колумбийский тяжеловес Алекс Теран (24-16, 16 КО). Дронову понадобилось менее одного раунда, чтобы разобраться со своим соперником. На последней минуте стартового раунда Алексей поразил печень колумбийца мощнейшим ударом, после которого Теран не смог продолжить бой.

В итоге — победа Дронова чистым нокаутом в первом раунде.

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