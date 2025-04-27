Дана Уайт объявил о согласовании боя Дрикуса Дю Плесси с Хамзатом Чимаевым
55-летний Дана Уайт, являющийся президентом Ultimate Fighting Championship (UFC), после завершения турнира по смешанным единоборствам UFC on ESPN 66 в Канзас-Сити (США) сделал заявление, анонсировав бой чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг) Дрикуса дю Плесси и чеченца Хамзата Чимаева.
Отмечается, что бой согласован и пройдёт не на Международной неделе боёв.
Ранее ожидалось, что дю Плесси проведёт защиту в поединке с Чимаевым на UFC 317. Позже появились публикации, согласно которым южноафриканский боец получил травму. Недавно Дрикус прокомментировал слухи о повреждении.
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