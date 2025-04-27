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Стали известны лучший бой и лучшие выступления турнира UFC on ESPN 66

Стали известны лучший бой и лучшие выступления турнира UFC on ESPN 66
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Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовала информацию о лучшем поединке и лучших выступлениях на турнире по смешанным единоборствам UFC on ESPN 66, который прошёл в ночь на 27 апреля в Канзас-Сити (США).

Лучший бой и лучшие выступления UFC on ESPN 66

Поединок Рэнди Брауна и Энтони Далби был признан лучшим, бонус — $ 50 тыс.
Перформансы Миньян Чжана и Малкольма Уэллмейкера также названы лучшими, бонус бойцам составил $ 50 тыс.

Браун победил Далби во втором раунде нокаутом, Чжан одержал победу техническим нокаутом над Энтони Смитом на последней минуте первого раунда, а Уэллмейкер нокаутировал Кэмерона Сааймана в первом раунде.

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