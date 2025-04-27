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Результаты турнира UFC on ESPN 66

Результаты турнира UFC on ESPN 66
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В ночь с 26 на 27 апреля в Канзас-Сити (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 66, где главным событием шоу стал бой в полусреднем весе между Карлосом Пратесом и Ианом Гарри.

UFC 2025. UFC on ESPN 66, Канзас-Сити, США
Иан Гарри (W) — Карлос Пратес
27 апреля 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Иан Гарри
Окончено
UD
Карлос Пратес

Предлагаем вашему вниманию результаты всех поединков турнира:

Иан Гарри победил Карлоса Пратеса единогласным решением судей;

Миньян Чжан победил Энтони Смита техническим нокаутом в первом раунде;

Дэвид Онана победил Гигу Чикадзе единогласным решением судей;

Рэнди Браун победил Николаса Далби нокаутом во втором раунде;

Мэтт Шнелл победил Джимми Флика единогласным решением судей;

Эван Элдер победил Гэйджа Янга единогласным решением судей;

Крис Гутьеррес победил Джона Кастанеду при разногласии судейских записок;

Дэ'Мон Блэкшир победил Хейли Алатенга единогласным решением;

Малкольм Уэллмэйкер победил Камерона Сааймана нокаутом в первом раунде;

Жаклин Аморим победила Польяну Виану удушающим приёмом во втором раунде;

Тимоти Куамба победил Роберто Ромеро техническим нокаутом во втором раунде;

Джоселин Эдвардс победила Челси Чендлер техническим нокаутом в первом раунде.

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