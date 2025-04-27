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Иан Гарри после победы над Пратесом планирует подраться с Исламом Махачевым

Иан Гарри после победы над Пратесом планирует подраться с Исламом Махачевым
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Один из ведущих полусредневесов UFC ирландец Иан Гарри дал комментарий после своей победы над бразильцем Карлосом Пратесом в главном событии турнира UFC on ESPN 66, который проходил в ночь с 26 на 27 апреля в Канзас-Сити (США).

UFC 2025. UFC on ESPN 66, Канзас-Сити, США
Иан Гарри (W) — Карлос Пратес
27 апреля 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Иан Гарри
Окончено
UD
Карлос Пратес

«Моя главная цель в этой игре – доказать, что я действительно настоящий боец. Во мне кровь ирландских воинов. А что будет дальше? Я вышел за 21 день против Шавката, за 25 дней против Карлоса, и через две недели я полечу в Канаду и официально буду страховать титульный поединок Белала Мухаммада. И я следующий претендент! Я хочу завоевать титул и защитить его в бою с Исламом Махачевым и затем в реванше с Шавкатом Рахмоновым», — сказал Гарри сразу после боя на UFC on ESPN 66.

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