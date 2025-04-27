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Дана Уайт высказался по поводу возможного возвращения турниров UFC в Россию

Дана Уайт высказался по поводу возможного возвращения турниров UFC в Россию
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Президент UFC Дана Уайт дал комментарий по поводу возможного возвращения ивентов UFC на территорию Российской Федерации.

«Слушайте, мы никогда и не останавливали переговоры с Россией. Российские бойцы всё ещё дерутся в UFC, несмотря на всё дерьмо, которое происходит вокруг. И да, мы ведём глобальный бизнес в то время, когда это дерьмо вокруг продолжает твориться. Мы будем вести свой бизнес дальше, как и делали это всегда», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции после турнира UFC on ESPN 66 в Канзас-Сити (США).

Напомним, в ночь с 26 на 27 апреля в Канзасе прошёл турнир UFC on ESPN 66, где в главном событии шоу ирландский полусредневес Иан Гарри победил единогласным решением судей бразильца Карлоса Пратеса.

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