Икрам Алискеров — Андре Мунис: удары, процент точности

32-летний российский боец UFC, представляющий средний дивизион, Икрам Алискеров в ночь с 26 на 27 апреля в Канзас-Сити (США) на арене «Ти-Мобайл Центр» на турнире по смешанным единоборствам UFC on ESPN 66 одержал победу над бразильским бойцом Андре Мунисом. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой ударов.

Алискеров на протяжении поединка нанёс 80 ударов, из которых 55 (69%) достигли цели, в то время как Мунис довёл до цели 16 ударов из 36. Из 55 ударов Икрама акцентированными оказались 44, 26 из которых пришлись в голову, 10 в корпус и восемь в ноги. У Муниса — шесть в голову, шесть в корпус и четыре по ногам.

Икрам Алискеров одержал 16-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету два поражения.