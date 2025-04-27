Дана Уайт подтвердил проведение боя Джона Джонса с Томом Аспиналлом в 2025 году

Президент UFC Дана Уайт во время пресс-конференции после турнира UFC on ESPN 66 в Канзас-Сити (США) в очередной раз подтвердил информацию о том, что действующий обладатель титула временного чемпиона UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл и полновесный чемпион в этой весовой категории Джон Джонс проведут бой до конца 2025 года.

«Бой между Джоном Джонсом и Томом Аспиналлом точно состоится в этом году», — сказал Уайт.

Напомним, в ночь с 26 на 27 апреля в Канзасе прошёл турнир UFC on ESPN 66, где в главном событии шоу ирландский полусредневес Иан Гарри победил единогласным решением судей бразильца Карлоса Пратеса.