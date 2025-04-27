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Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу Абусупьяна Магомедова над Мишелем Перейрой

Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу Абусупьяна Магомедова над Мишелем Перейрой
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Легендарный экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал комментарий после победы российского средневеса Абусупьяна Магомедова над бразильцем Мишелем Перейрой на турнире UFC on ESPN 66.

UFC 2025. UFC on ESPN 66, Канзас-Сити, США
Мишел Перейра — Абусупьян Магомедов (W)
27 апреля 2025, воскресенье. 05:05 МСК
Мишель Перейра
Окончено
UD
Абусупьян Магомедов

«Хорошая работа!» — написал Хабиб на своей странице в социальной сети под фото Магомедова.

Напомним, в ночь с 26 на 27 апреля в Канзасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 66, в предварительном карде которого Магомедов победил Перейру единогласным решением судей по итогам трёх раундов. Эта победа стала для него уже третьей подряд за последний год, и все три победы он одержал над бразильскими бойцами.

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