Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу Абусупьяна Магомедова над Мишелем Перейрой

Легендарный экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал комментарий после победы российского средневеса Абусупьяна Магомедова над бразильцем Мишелем Перейрой на турнире UFC on ESPN 66.

«Хорошая работа!» — написал Хабиб на своей странице в социальной сети под фото Магомедова.

Напомним, в ночь с 26 на 27 апреля в Канзасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 66, в предварительном карде которого Магомедов победил Перейру единогласным решением судей по итогам трёх раундов. Эта победа стала для него уже третьей подряд за последний год, и все три победы он одержал над бразильскими бойцами.