Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу Икрама Алискерова над Андре Мунисом

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов дал комментарий после победы российского средневеса UFC Икрама Алискерова над бразильцем Андре Мунисом на турнире UFC on ESPN 66 в Канзасе (США).

«С возвращением, стха (из лезгинского: стха – друг. — Прим. «Чемпионата»)!» — написал Хабиб на своей странице в социальной сети.

Напомним, Алискеров победил Муниса техническим нокаутом в первом раунде и закрыл тяжёлое поражение удушающим приёмом в первом раунде от экс-чемпиона UFC в среднем весе Роберта Уиттакера в июне 2024 года, где вышел на поединок на кратчайшем уведомлении всего за сутки до турнира.