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Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу Икрама Алискерова над Андре Мунисом

Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу Икрама Алискерова над Андре Мунисом
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов дал комментарий после победы российского средневеса UFC Икрама Алискерова над бразильцем Андре Мунисом на турнире UFC on ESPN 66 в Канзасе (США).

UFC 2025. UFC on ESPN 66, Канзас-Сити, США
Икрам Алискеров (W) — Андре Мунис
27 апреля 2025, воскресенье. 04:10 МСК
Икрам Алискеров
Окончено
TKO
Андре Мунис

«С возвращением, стха (из лезгинского: стха – друг. — Прим. «Чемпионата»)!» — написал Хабиб на своей странице в социальной сети.

Напомним, Алискеров победил Муниса техническим нокаутом в первом раунде и закрыл тяжёлое поражение удушающим приёмом в первом раунде от экс-чемпиона UFC в среднем весе Роберта Уиттакера в июне 2024 года, где вышел на поединок на кратчайшем уведомлении всего за сутки до турнира.

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