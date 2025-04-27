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Статистика боя Иан Гарри — Карлос Пратес: удары, процент точности, судейские записки

Статистика боя Иан Гарри — Карлос Пратес: удары, процент точности, судейские записки
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27-летний ирландский полусредневес промоушена UFC Иан Гарри в ночь с 26 на 27 апреля в Канзас-Сити (США) на арене «Ти-Мобайл Центр» на турнире по смешанным единоборствам UFC on ESPN 66 одержал победу над бразильским бойцом Карлосом Пратесом. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой ударов.

UFC 2025. UFC on ESPN 66, Канзас-Сити, США
Иан Гарри (W) — Карлос Пратес
27 апреля 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Иан Гарри
Окончено
UD
Карлос Пратес

Фото: UFC

Все трое судей пришли к единогласному решению — 48-47; 48-47; 49-49. Каждый из арбитров отдал Пратесу только заключительный пятый раунд. В первых трёх единогласно доминировал Иан, а в четвёртом два рефери считают, что Гарри проиграл, а третий отдал победу ирландцу.

Статистика ударов:

Гарри донёс до цели 141 удар из 259 (54%), а также четыре тейкдауна. 86 ударов Иан отправил в голову, 17 в корпус и 23 в ноги. У Пратеса 64 удара из 132 (48%) достигли соперника, из которых 38 пришлись в голову, 16 в корпус и девять в ноги.

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