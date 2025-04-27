Статистика боя Иан Гарри — Карлос Пратес: удары, процент точности, судейские записки

27-летний ирландский полусредневес промоушена UFC Иан Гарри в ночь с 26 на 27 апреля в Канзас-Сити (США) на арене «Ти-Мобайл Центр» на турнире по смешанным единоборствам UFC on ESPN 66 одержал победу над бразильским бойцом Карлосом Пратесом. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой ударов.

Фото: UFC

Все трое судей пришли к единогласному решению — 48-47; 48-47; 49-49. Каждый из арбитров отдал Пратесу только заключительный пятый раунд. В первых трёх единогласно доминировал Иан, а в четвёртом два рефери считают, что Гарри проиграл, а третий отдал победу ирландцу.

Статистика ударов:

Гарри донёс до цели 141 удар из 259 (54%), а также четыре тейкдауна. 86 ударов Иан отправил в голову, 17 в корпус и 23 в ноги. У Пратеса 64 удара из 132 (48%) достигли соперника, из которых 38 пришлись в голову, 16 в корпус и девять в ноги.