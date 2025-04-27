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Райан Гарсия отреагировал на победу Криса Юбэнка-младшего над Конором Бенном

Райан Гарсия отреагировал на победу Криса Юбэнка-младшего над Конором Бенном
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Известный американский полусредневес Райан Гарсия дал комментарий по поводу победы британского обладателя титула чемпиона мира по версии IBO в среднем весе Криса Юбэнка-младшего над небитым на момент боя британским боксёром Конором Бенном.

«Честно говоря, в этом бою действительно нет проигравших. Конор ушел с высоко поднятой головой.

Это был огненный бой. Мне понравилась каждая минута этого поединка. Уважение им обоим, это было великолепное выступление обоих бойцов», — написал Гарсия на своей странице в социальной сети.

Напомним, 26 апреля в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» состоялся большой вечер профессионального бокса, где в главном событии шоу Юбэнк победил Бенна единогласным решением всех трёх судей с одинаковым счётом 116-112.

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