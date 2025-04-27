Генри Сехудо отреагировал на победу Иана Гарри над Карлосом Пратесом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо дал комментарий по поводу победы ирландского полусредневеса UFC Иана Гарри над бразильцем Карлосом Пратесом в главном событии турнира UFC on ESPN 66.

«До сих пор не могу поверить, что Пратес не добил Иана Гарри на последней минуте боя!!! Это просто невероятно», — написал Сехудо на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, в ночь с 26 на 27 апреля в Канзас-Сити (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 66, где в главном событии шоу Гарри одержал победу над Пратесом единогласным решением судей.