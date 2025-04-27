Эдди Хирн высказался о незамедлительном реванше между Крисом Юбэнком и Конором Бенном

Известный британский промоутер Эдди Хирн дал комментарий по поводу слухов о том, что между действующим обладателем титула IBO в среднем весе британцем Крисом Юбэнком-младшим и его соотечественником Конором Бенном будет организован незамедлительный реванш.

«Как по мне, рисковал всё же не Юбэнк в этом бою, а Бенн. Именно для него этот бой был крайне опасным. Именно поэтому, считаю, нам нужно дважды подумать, прежде чем решаться на реванш. Нужно осторожно подойти к этому вопросу. Потому что я бы не хотел видеть Бенна в слишком большом количестве вот таких вот махачей. Это был один из поединков, которые делают карьеры боксёров короче. Учитывая, что впереди у Бенна длинная карьера…» — приводит слова Хирна Boxing Scene.

Напомним, 26 апреля в Лондоне состоялся большой вечер бокса, где в главном событии шоу Юбэнк победил Бенна единогласным решением судей по итогам 12 драматичных раундов.