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«Он дрался со всеми убийцами». Рафаэль дос Аньос — о завершении карьеры Энтони Смита

«Он дрался со всеми убийцами». Рафаэль дос Аньос — о завершении карьеры Энтони Смита
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Рафаэль дос Аньос дал комментарий по поводу завершения карьеры экс-претендента на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе американца Энтони Смита.

«Энтони Смит дрался со всеми убийцами за свою карьеру! Парень — зверь. Счастливого выхода на пенсию», — написал Рафаэль дос Аньос у себя на странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, Смит свой последний бой в карьере провёл на турнире UFC on ESPN 66, который проходил в ночь с 26 на 27 апреля в Канзасе (США), где он потерпел сокрушительное поражение техническим нокаутом в первом раунде от китайца Миньян Чжана.

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